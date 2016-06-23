El portavoz de FACUA iniciará nuevos procedimientos judiciales contra Luis Pineda y Ausbanc
Tras lograr dos condenas por difamación, interpondrá su tercera demanda una vez que el juez Pedraz ha considerado que los ataques recibidos son ajenos a los hechos investigados en la Audiencia Nacional.
FACUA.org
España-23/06/2016
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, iniciará nuevos procedimientos judiciales contra Luis Pineda Salido y Ausbanc.
Sánchez, que ya ha logrado