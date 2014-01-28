El portavoz de FACUA participa en Canarias en la Jornada Crisis económica y protección al consumidor
"La movilización social como herramienta para la protección de los consumidores" será la temática que expondrá Rubén Sánchez en el acto organizado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
FACUA.org
Canarias-28/01/2014
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El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, interviene como ponente este martes 28 de enero en la Jornada Crisis económica y protección al consumidor que se celebra en San Cristóbal de La Laguna, Canarias.
El motivo de su exposición, que