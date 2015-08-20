El portavoz de FACUA se reúne con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Rubén Sánchez pide participación en las políticas sanitarias a Jesús Sánchez Martos, que se ha comprometido a incorporar a FACUA Madrid a uno de los comités asesores que creará en los próximos meses.
FACUA.org
Madrid-20/08/2015
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Jesús Sánchez Martos, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Imagen: Flickr.com/cristinacifuentes (CC BY 2.0)
El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, se ha reunido con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.
Durante la reunión, que ha tenido lugar en la tarde de este mi&