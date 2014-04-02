Nuestras accionesLas falsedades de la parlamentaria Carolina González Vigo, desmontadas

El PP Andaluz injuria y calumnia a FACUA Andalucía en el Parlamento

Lanza unas gravísimas y temerarias acusaciones con el único fin de desacreditar la labor de FACUA en defensa de los consumidores.

FACUA.org
Andalucía-02/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Hace dos años, el Gobierno del Partido Popular amenazó a FACUA-Consumidores en Acción con ilegalizarla por criticar sus políticas de recortes de derechos a los ciudadanos. Fue el inicio de una serie de ataques del PP contra FACUA que hoy en el Parlamento Andaluz han ll

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos