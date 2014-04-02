El PP Andaluz injuria y calumnia a FACUA Andalucía en el Parlamento
Lanza unas gravísimas y temerarias acusaciones con el único fin de desacreditar la labor de FACUA en defensa de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-02/04/2014
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