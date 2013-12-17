El PP rechaza debatir que se prohíba a las eléctricas cortar la luz a familias con problemas económicos
Se queda solo en el Pleno del Congreso en su rechazo a aceptar a tramitación la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética.
FACUA.org
España-17/12/2013
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El PP se ha quedado este martes solo en el Pleno del Congreso en su rechazo a aceptar a tramitación la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética.
Entre estas medidas se cuenta la de prohibir a las eléctric