Más noticiasToda la oposición había mostrado su apoyo a la propuesta

El PP rechaza debatir que se prohíba a las eléctricas cortar la luz a familias con problemas económicos

Se queda solo en el Pleno del Congreso en su rechazo a aceptar a tramitación la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética.

FACUA.org
España-17/12/2013
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El PP se ha quedado este martes solo en el Pleno del Congreso en su rechazo a aceptar a tramitación la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética.

Entre estas medidas se cuenta la de prohibir a las eléctric

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