El precio de la banda ancha en España es el más alto de los países de la OCDE
Encabeza, junto a Chile, Corea y Nueva Zelanda, el ranking de países más caros con precios que rebasan hasta en 30,96 dólares el precio más bajo 13,52 dólares que se cobra por estos servicios en Estonia.
FACUA.org
Internacional-27/06/2011
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Los precios de la banda ancha en España son los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si se incluye el coste de línea y los séptimos más caros sin tener en cuenta esta carga,