El precio del butano vuelve a subir otro 5% y se sitúa en los 14,61 euros
Son 2,88 euros más que en septiembre de 2016, cuando el precio alcanzó los 11,73 euros. FACUA exige al Ejecutivo que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores.
FACUA.org
España-17/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la bombona de butano vuelve a subir otro 5%. A partir de este martes, comprar una bombona estándar de 12,5 kg costará 14,61 euros.
La asociación señala que son 2,88 euros más que hace justo dos años,