El precio medio de una entrada de cine es de 5,75 euros, un 6,3% más que el año pasado
Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Oviedo son las ciudades más caras de las 33 encuestadas, frente a Cádiz, Jaén y Córdoba, las más baratas.
FACUA.org
España-20/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 128 cines en treinta y tres ciudades de las diecisiete comunidades autónomas en el que ha detectado diferencias de hasta el 160%