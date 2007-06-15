El presidente de FACUA Baleares participa en el ciclo de debates y conferencias 'Publicidad y consumo responsable'
El evento contó también con la participación del decano del Colegio Oficial de Publicistas y Relaciones Públicas.
FACUA.org
Baleares-15/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de FACUA Baleares, Alfonso Rodríguez Sánchez, ha participado en el ciclo de debates y conferencias Publicidad y consumo responsable.
El evento, celebrado el 14 de junio, contó también con la participación del decano del Colegi