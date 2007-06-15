Más noticias

El presidente de FACUA Baleares participa en el ciclo de debates y conferencias 'Publicidad y consumo responsable'

El evento contó también con la participación del decano del Colegio Oficial de Publicistas y Relaciones Públicas.

FACUA.org
Baleares-15/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de FACUA Baleares, Alfonso Rodríguez Sánchez, ha participado en el ciclo de debates y conferencias Publicidad y consumo responsable.

El evento, celebrado el 14 de junio, contó también con la participación del decano del Colegi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos