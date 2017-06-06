Nuestras accionesEn el municipio de Las Pedroñeras

El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Paco Ferrer, ofrece una charla sobre cláusula suelo en Cuenca

Explicará a los asistentes cómo actuar además ante los gastos hipotecarios cobrados indebidamente y las plusvalías.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-06/06/2017
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El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Paco Ferrer, impartirá este martes 6 de junio una charla informativa sobre cláusula suelo en el Centro cultural Miguel de Cervantes de la localidad de Las Pedroñeras, provincia de Cuenca.

Ferrer

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