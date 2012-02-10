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El presidente de FACUA expresa su malestar por la sentencia contra Garzón y muestra su perplejidad ante su extrema dureza

Considera que la decisión del Supremo por las escuchas del caso Gürtel "no hará más que aumentar la desconfianza de muchos ciudadanos en la Justicia".

FACUA.org
España-10/02/2012
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, expresa su «malestar» por la sentencia contra el juez Baltasar Garzón y muestra su «perplejidad ante su extrema dureza».

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