El presidente de FACUA ofrece su cooperación con América Latina en la V Conferencia Regional de la Internacional de Consumidores
Anuncia que las prácticas abusivas de compañías como Telefónica, Unión Fenosa, Iberdrola o el Banco Santander Central Hispano en Latinoamérica van a tener una dura respuesta por parte de FACUA.
FACUA.org
América-10/12/2002
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y directivo de su Confederación ASGECO, Francisco Sánchez Legrán, fue invitado a participar en la tribuna de invitados durante la V Conferencia Regional de la I