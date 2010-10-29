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El presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador visita FACUA

José Armando Flores ha solicitado a la asociación vías de colaboración en distintos ámbitos de interés para la defensa de los consumidores y usuarios.

FACUA.org
Internacional-29/10/2010
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El presidente de Defensoría del Consumidor de El Salvador, José Armando Flores Alemán, ha visitado la sede central de FACUA-Consumidores en Acción con el fin de fomentar las relaciones de dicho organismo del Estado salvadoreño con la asociación, de

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