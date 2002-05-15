El presidente de la SAAIC analiza 'La problemática de la asistencia alergológica en Andalucía' en una conferencia organizada por FACUA y la Federación de Vecinos de Sevilla
Andalucía sólo cuenta con un alergólogo por cada 200.000 habitantes, la cuarta parte de la cantidad recomendada por la OMS.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2002
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El presidente de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica, el doctor Manuel Díaz Fernández, analizará mañana jueves en Sevilla La problemática de la asistencia alergológica en Andalucía en una conferenci