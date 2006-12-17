El presidente de Sony BMG llama "imbécil" a la juez que dictó sentencia absolutoria en un caso de P2P
Según la sentencia de la juez de lo Penal número 3 de Santander, Paz Aldecoa, descargar música por Internet no es delito si no hay ánimo de lucro.
FACUA.org
España-17/12/2006
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«Se puede ser juez e imbécil; no es incompatible una cosa con la otra». Así de rotundo se muestra Carlos López, presidente de Sony BMG España al hablar sobre Paz Aldecoa, la juez que el noviembre pasado absolvió a un usuario acusado de bajar