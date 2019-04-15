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El presidente de Ucauce Málaga administra una sociedad que no presenta sus cuentas desde hace 5 años

Jesús Burgos afirma que Escuela Andaluza de Consumo SL "no tiene ninguna relación con la Unión de Consumidores de Málaga". Ambas comparten domicilio social.

FACUA.org
Málaga-15/04/2019
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El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga-Ucauce, Jesús María Burgos Moreno, administra una empresa que incumple la obligación legal de presentar sus cuentas desde hace cinco años.

Burgos afirma que Escue

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