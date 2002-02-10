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El primer portal dedicado a la información y defensa del consumidor supera las 10.000 visitas en menos de dos meses

Uno de los sitios más visitados es Tu Denuncia, desde donde los consumidores pueden plantear sus quejas y conocer las irregularidades denunciadas por otros internautas.

FACUA.org
España-10/02/2002
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FACUA.org, el primer portal de Internet en español dedicado a la información y defensa del consumidor, ha superado las primeras 10.000 visitas en menos de dos meses desde su puesta en funcionamiento, el pasado 14 de diciembre.

El proyecto de comunicación m&aacu

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