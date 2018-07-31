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El recibo de la luz de julio, un 9,1% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA

La asociación reclama al presidente del Gobierno que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.

FACUA.org
España-31/07/2018
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El mes de julio finaliza con un recibo de la luz aún más caro que el mes anterior y una subida interanual del 9,1%, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Entre el 1 y el 31 del mes el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se h

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