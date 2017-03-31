El recibo de la luz de marzo, un 14% más caro que hace un año
FACUA critica que el ministro Nadal siga negándose a tomar medidas que protejan los intereses de los usuarios para no perjudicar al oligopolio eléctrico.
FACUA.org
España-31/03/2017
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El recibo de la luz de marzo ha sido un 13,9% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas del 1 al 31 del mes pasado, el usuario medio con la tarifa PVPC pagará 70,96 euros, frente a los 62,30 euros del mismo