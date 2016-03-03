El recibo de la luz del usuario medio bajó un 8,0% en febrero
FACUA insiste en reclamar un cambio radical en el sistema tarifario, de manera que el Gobierno fije una tarifa máxima totalmente regulada, libre de la especulación del oligopolio eléctrico.
FACUA.org
España-03/03/2016
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El recibo de la luz bajó en febrero por segundo mes consecutivo. La factura del usuario medio se situó en 62,39 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), un 8,0% por debajo de los 67,84 euros de enero, según revela el análi