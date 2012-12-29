El recibo de la luz experimenta una subida interanual del 8,3%, según un análisis de FACUA
La factura se encarece en enero en 2,49 euros mensuales para el usuario medio, un 3,2% sobre lo que se pagaba desde octubre.
FACUA.org
España-29/12/2012
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El 1 de enero, el recibo de la luz habrá experimentado una subida anual del 8,3% para el usuario medio, lo que representa 6,48 euros por recibo mensual y 77,76 euros anuales.
Así, el recibo habrá pasado de los 73,99 euros (59,6542328 más impuestos indirectos) qu