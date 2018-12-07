El recibo de la luz sube de nuevo en la primera semana de diciembre
Tras dos meses de bajadas, la factura del usuario medio vuelve a alcanzar los 80 euros. FACUA critica que el Gobierno siga sin emprender medidas de alcance para abaratar el recibo.
FACUA.org
España-07/12/2018
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Tras dos meses de bajadas, la luz ha vuelto a subir en la primera semana de diciembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el recibo del usuario medio alcanza de nuevo los 80 euros con las tarifas semirreguladas (PVPC) del 1 a 7 de este mes, en los que el preci