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El Senado insta al Gobierno a acabar con los redondeos en telefonía denunciados por FACUA

Una moción aprobada por todos los grupos, excepto el socialista, demanda que no se espere a la entrada en vigor de la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-04/11/2005
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El Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a acabar con las prácticas de redondeo en telefonía que vienen siendo denunciados por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) desde noviembre de 2003 y que han motivado que ésta presente una d

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