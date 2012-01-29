El Sepla anuncia medidas legales contra una empresa que cobra casi 500 euros por hacer una prueba de selección de pilotos
CAE también pide 100 euros a los auxiliares de vuelo que quieren trabajar en la nueva aerolínea Volotea.
FACUA.org
España-29/01/2012
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El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, Sepla, ha criticado la práctica llevada a cabo por la empresa CAE , que se encarga de seleccionar al personal que formará parte de la nueva ‘low cost’ Volotea, por cobrar 460 euros a los pilotos qu