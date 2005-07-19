El Servicio de Defensa de Competencia considera probado el pacto tarifario para la aplicación de recargos por la emisión de billetes aéreos denunciado por FACUA
La Federación también ha denunciado la aplicación de estos recargos ante el Instituto Nacional del Consumo, ya que supone una cláusula abusiva contraria a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-19/07/2005
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El Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) considera probado el pacto tarifario para la fijación de un recargos idénticos en los billetes aéreos por la gestión de su emisión denunciado en 2004 por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA)