El Servicio Vasco de Salud indemnizará con 200.000 euros a una paciente que quedó coja por una inyección
Los hechos se remontan a noviembre de 2013 cuando le administraron en un centro de salud un Nolotil intramuscular en el glúteo de forma incorrecta.
FACUA.org
Euskadi-16/05/2019
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a indemnizar con 203.000 euros a una paciente que quedó coja tras haber recibido una inyección intramuscular en el glúteo. La mujer de 31 años sufrió