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El 'software' libre permite a la Junta de Andalucía un ahorro de 180 millones de euros

La Consejería de Innovación impulsará la creación en Málaga de un Centro de Transferencia de Tecnología para el sector.

FACUA.org
Andalucía-21/10/2008
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Las aplicaciones informáticas basadas en software libre permiten ya a la Junta de Andalucía un ahorro de 180 millones de euros desde su puesta en marcha, según ha destacado el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, durante la inaug

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