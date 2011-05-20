El Supremo anula la exclusividad de las cinco grandes eléctricas para comercializar luz a tarifa
El Gobierno no fijó 'criterios objetivos' para elegir las empresas capacitadas para ofrecer la Tarifa de Último Recurso, según el tribunal.
FACUA.org
España-20/05/2011
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La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la exclusividad de las cinco grandes eléctricas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, para ofrecer la Tarifa de Último Recurso (TUR) de luz, que es la única de cará