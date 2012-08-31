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El Supremo avala los programas públicos de reutilización de libros de texto

Rechaza un recurso presentado por tres asociaciones de editores y libreros que consideraban que vulneraba la Ley de Propiedad Intelectual.

FACUA.org
España-31/08/2012
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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por tres asociaciones de editores y libreros contra la creación por el Gobierno balear de un programa de reutilización de libros de texto para educación primaria en los centros docentes sostenidos con fondos públic

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