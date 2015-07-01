El Supremo confirma la multa de 15 millones de euros impuesta en 2009 a Iberdrola
La antigua Comisión Nacional de la Competencia le sancionó el 2 de abril de 2009 por prácticas prohibidas contra la competencia, junto a las distribuidoras de Endesa, Unión Fenosa y Viesgo.
FACUA.org
España-01/07/2015
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La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 15 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a Iberdrola Distribución el 2 de abril de 2009 por prácticas prohibidas contra la