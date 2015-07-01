Más noticiasPor prácticas anticompetitivas

El Supremo confirma la multa de 15 millones de euros impuesta en 2009 a Iberdrola

La antigua Comisión Nacional de la Competencia le sancionó el 2 de abril de 2009 por prácticas prohibidas contra la competencia, junto a las distribuidoras de Endesa, Unión Fenosa y Viesgo.

FACUA.org
España-01/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 15 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a Iberdrola Distribución el 2 de abril de 2009 por prácticas prohibidas contra la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos