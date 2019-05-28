El Supremo confirma la multa de 3 millones a la SGAE por las comisiones abusivas de los conciertos
El Alto Tribunal desestima así el recurso presentado por la sociedad de autores ante la sanción que le impuso la CNMC en 2014.
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España-28/05/2019
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la condena pagar la multa de 3,1 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de la Competencia (