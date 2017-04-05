Más noticiasLa multa es de tres millones de euros

El Supremo confirma la sanción a BBVA por ocultar 224 millones en sociedades de Jersey y Liechtenstein

Rechaza los recursos planteados por la entidad contra las sentencias de la Audiencia Nacional de 2014 que confirmaron las dos sanciones impuestas.

FACUA.org
España-05/04/2017
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La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado dos sanciones al BBVA impuestas en el año 2008 por el Ministerio de Economía, derivadas de sendos expedientes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por importe total de 3 millones de

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