El Supremo declara que El Algarrobico está construido en zona protegida y no urbanizable
El Alto Tribunal destaca que la existencia de valores de especial protección en los terrenos está avalada por la normativa medioambiental.
Europa Press
Andalucía-18/02/2016
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El Supremo considera que el hotel de Azata ubicado en El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería) se ubica en un área protegida y no urbanizable. | Imagen: flickr.com/rincondeseca (CC BY-NC 2.0).
El Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Greenpeace España y de la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el hotel de Azata ubicado en El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), y ha declarado