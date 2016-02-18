Más noticiasNo valora la responsabilidad patrimonial

El Supremo declara que El Algarrobico está construido en zona protegida y no urbanizable

El Alto Tribunal destaca que la existencia de valores de especial protección en los terrenos está avalada por la normativa medioambiental.

Europa Press
Andalucía-18/02/2016
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El Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Greenpeace España y de la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el hotel de Azata ubicado en El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), y ha declarado

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