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El Supremo ordena a la CNMC recalcular la multa a las grandes aseguradoras por pactar precios

Tras el recurso del Abogado del Estado ante una decisión de la Audiencia Nacional de anular las sanciones, el alto tribunal estima como correcta la que se impuso a cuatro de las seis empresas del proceso.

Europa Press
España-30/06/2015
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El Tribunal Supremo ha revisado la multa que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis grandes aseguradoras de edificios por pactar precios del seguro decenal obligatorio de daños a la edificación y ha obligado al organismo a recalcular la san

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