El Supremo ordena el embargo de palos de fregona de Spontex por usar una patente de Vileda
Considera que ha violado los derechos de propiedad intelectual de Víleda al permitir que sus mochos se inserten por el sistema clik-clak.
FACUA.org
España-11/12/2012
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El Tribunal Supremo ha condenado a Spontex por violar los derechos de propiedad intelectual de Vileda al fabricar palos de palos de fregona acoplables por el sistema clik-clak.
Así, ordena el embargo de los mochos de Spontex terminados o en proceso de fabricación que cuenten