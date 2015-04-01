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El Supremo ratifica la multa de un millón a la constructora Extraco impuesta por Competencia

La empresa fue investigada por vulnerar la legislación y se concluyó que había participado en varias reuniones con otras firmas del sector, con el fin de repartirse las licitaciones de obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras.

Europa Press
España-01/04/2015
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por la constructora Extraco y ha confirmado la sanción impuesta por la ya extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de algo m&aa

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