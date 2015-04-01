El Supremo ratifica la multa de un millón a la constructora Extraco impuesta por Competencia
La empresa fue investigada por vulnerar la legislación y se concluyó que había participado en varias reuniones con otras firmas del sector, con el fin de repartirse las licitaciones de obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras.
Europa Press
España-01/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por la constructora Extraco y ha confirmado la sanción impuesta por la ya extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de algo m&aa