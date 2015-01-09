El Supremo ratifica una multa de Competencia de 15,3 millones a Endesa por abuso de posición de dominio
En abril de 2009 la antigua Comisión Nacional de la Competencia la sancionó, junto a Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo, por negar a la comercializadora de electricidad Centrica información relevante para poder competir en el mercado.
Europa Press
España-09/01/2015
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por Endesa contra una multa de 15,3 millones de euros impuesta por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (actual CNMC) en abril de 2009 por abuso de posición de dominio como distrib