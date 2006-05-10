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El TDC sanciona a las cinco grandes distribuidoras cinematográficas por prácticas anticompetitivas

Fruto de la denuncia presentada en 2003 por la Federación de Cines de España.

FACUA.org
España-10/05/2006
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El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha impuesto sendas multas de 2,4 millones de euros a las distribuidoras de cine Walt Disney/Buenavista International, Sony Pictures, Hispano Foxfilm, United International Pictures y Warner Sogefilms por concertar precios. Asimismo, el TDC ha multado

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