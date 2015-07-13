El TJUE confirma la multa de 288 millones impuesta a InnoLux por cártel en el mercado de paneles LCD
La Comisión Europea sancionó en 2010 a varias empresas taiwanesas y coreanas por acordar precios entre 2001 y 2006.
FACUA.org
Europa-13/07/2015
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El TUE considera que el precio pactado para los paneles montados fuera de la UE en productos vendidos después en el espacio europeo sí pueden afectar a la competencia en el sector de los productos terminados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de 288 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la compañía taiwanesa InnoLux por participar en un cártel en el mercado de los paneles LCD, principal componente de las pantallas plana