El TJUE invalida el acuerdo para la transferencia de datos personales de europeos a EEUU
El Tribunal recuerda que el Ejecutivo comunitario tiene la obligación de comprobar si el país americano garantiza la protección de los derechos fundamentales de los europeos al nivel de la UE.
Europa Press
Europa-07/10/2015
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La sentencia de la Justicia europea responde al caso de un ciudadano austríaco que denunció que EEUU no protege los datos facilitados a redes sociales como Facebook al nivel de la UE. | Imagen: hablemosdeeuropa.es
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este martes la decisión de la Comisión Europea de considerar Estados Unidos como puerto seguro para la transferencia de datos personales de europeos, y deja en manos de los Estados miembro «decidir si deb