El Tribunal de Estrasburgo avala que se culpe a los medios de los comentarios ofensivos de sus lectores
Da la razón a los tribunales de Estonia que habían condenado a una publicación de ese país por las opiniones de sus seguidores a una noticia.
FACUA.org
Europa-29/10/2013
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado que los medios online se tengan que responsabilizar de los comentarios ofensivos publicados por sus lectores, al dar la razón a los tribunales de Estonia que habían condenado a un medio de ese país por los