El Tribunal de Justicia Europeo dictamina que las reservas de vuelos en internet deben dar el precio final
El órgano judicial de la UE da la razón así a la Unión federal de las centrales y asociaciones de consumidores alemana frente a la compañía Air Berlin.
Europa Press
Europa-15/01/2015
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El Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las compañías aéreas están obligadas a precisar desde el principio del proceso de la reserva de vuelos en internet el precio final que deberá pagarse por cada viaje.
La decisi