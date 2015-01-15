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El Tribunal de Justicia Europeo dictamina que las reservas de vuelos en internet deben dar el precio final

El órgano judicial de la UE da la razón así a la Unión federal de las centrales y asociaciones de consumidores alemana frente a la compañía Air Berlin.

Europa Press
Europa-15/01/2015
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El Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las compañías aéreas están obligadas a precisar desde el principio del proceso de la reserva de vuelos en internet el precio final que deberá pagarse por cada viaje.

La decisi

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