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El Tribunal Supremo anula la multa de 57 millones de euros impuesta por Competencia a Telefónica en 2004

Había sido sancionada por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación de los usuarios.

FACUA.org
España-19/08/2010
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El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 57 millones de euros impuesta a Telefónica en abril de 2004 por incurrir en una «conducta restrictiva» de la competencia.

Según la sentencia de la sección tercera de la sala de la contencioso administrativo,

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