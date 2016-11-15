El Tribunal Supremo anula una multa de más de cinco millones de euros a Endesa
Las grandes eléctricas han logrado que los tribunales dejen sin efecto en los dos últimos años sanciones impuestas por la anterior autoridad de Competencia por valor casi 70 millones de euros.
Europa Press
España-15/11/2016
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La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha anulado una sanción de 5,4 millones de euros impuesta en junio de 2012 a Endesa por trasladar al mercado libre clientes que habían perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR)