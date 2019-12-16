El Tribunal Supremo condena al Estado por cobrar la plusvalía de un piso abaratado
Ha ratificado la ilegalidad de cobrar este impuesto cuando el precio real de la vivienda baja y ha dictaminado que hacerlo produce una "lesión patrimonial" al propietario.
FACUA.org
España-16/12/2019
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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a un abogado zaragozano al que el Ayuntamiento de Jaca, en Huesca, cobró más de 2.500 euros del impuesto de plusvalía por la venta de una vivienda en la que, debido a la bajada de precio real del domicilio, perdi&oa