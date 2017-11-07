Más noticiasSentencia de la Audiencia de Barcelona

El Tribunal Supremo confirma la primera condena dictada por un delito de tráfico ilegal de órganos

Los encausados ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.

FACUA.org
España-07/11/2017
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de hasta seis años de prisión por un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo que ofrecier

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