El Tribunal Supremo confirma la sanción impuesta por la Junta a Aqualia por no verificar los contadores nuevos de agua
La empresa percibió más de 50.000 euros al cobrar a los nuevos abonados unas cantidades ya pagadas en concepto de cambio de titularidad en los inmuebles.
FACUA.org
Almería-19/07/2012
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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia confirmando la sanción de 213.050,060 euros por infracción grave impuesta por la Junta de Andalucía a la empresa Gestión Integral del Agua Aqualia por no verificar los contadores nuevos de agua antes de su colocación.