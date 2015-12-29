El TS confirma indemnizaciones para tres mujeres por lavar ropa con amianto de empleados de Uralita
La Sala de lo Civil no se ve competente para fijar compensaciones a los familiares de los trabajadores ya fallecidos.
Europa Press
España-29/12/2015
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La sentencia del Supremo recalca que a partir de los años 40 se fue teniendo un mayor conocimiento del riesgo que en general suponía la exposición al polvo de amianto, incluso para terceros ajenos a la relación laboral. | Imagen: Europa Press.
El Tribunal Supremo ha confirmado indemnizaciones cercanas a 200.000 euros para tres mujeres por estar en contacto con el amianto al tener que lavar la ropa de sus maridos, trabajadores de las fábricas de Uralita de Getafe y Valdemoro (Madrid), y sufrir los daños derivados de este m