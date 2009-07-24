El TSJ de Valencia anula la enseñanza en inglés, la objeción de conciencia y aprobar con un trabajo en Educación para la Ciudadanía
Ha declarado nulos tres artículos de la Orden de la Conselleria de Educación que habían sido recurridos por el sindicato CCOO y la Abogacía del Estado.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-24/07/2009
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulos tres artículos de la Orden de la Conselleria de Educación que regula la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que habían sido recurridos por el sindicato