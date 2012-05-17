El TSJC rebaja de 11 a 10 millones la multa a Red Eléctrica por el apagón de julio de 2007 en Barcelona
Mantiene en 10 millones la sanción a Fecsa-Endesa. Más de 323.000 abonados estuvieron 56 horas sin luz.
FACUA.org
Cataluña-17/05/2012
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rebajado de once a diez millones la sanción que la Generalitat impuso a la compañía Red Eléctrica España (REE) por el apagón del 23 de julio de 2007 en Barcelona, al considerar que se debi&oacu